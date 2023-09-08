Футбольный эксперт Созин: против Египта играла не сборная России

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от товарищеского матча между олимпийской сборной Египта и национальной командой России, похвалив тренерский штаб россиян, передает «Чемпионат».

«Тренерский штаб сборной России – молодцы. Вчера мы увидели игру команды, которая на подходе к сборной. Да, это не сборная России, все это понимают», — сказал Созин.

Встреча прошла в египетском Суэце и завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что сборная смотрелась печально в матче с Египтом.