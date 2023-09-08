Португальский футболист рассказал, почему не приедет в Россию на матч памяти Цымбаларя

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни заявил, что пропустит матч имени Ильи Цымбаларя по причине лечении его дочери. Его слова передает Legalbet.

«Моя дочь проходит лечение в Порту, мы находимся здесь. Поэтому не смогу прилететь в Москву», — сказал Данни.

Данни приехал в Россию в 2005 году и подписал контракт с московским «Динамо». За три года в команде он провел почти 100 матчей, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга. Вместе с ним он трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2008 году «Зенит» стал обладателем Суперкубка УЕФА, а португалец был признал лучшим игроком матча.

Позже Данни играл в Чехии и Португалии, а в 2018 году закончил карьеру.

Цымбаларь в составе «Спартака» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Матч в память о нем пройдет 9 сентября в Москве. В нем примут участие «Спартак» (сборная легенд) и сборная мира. Тренировать красно-белых будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира будет руководить итальянец Массимо Каррера.

Ранее Черчесов с иронией высказался об участии в матче памяти Цымбаларя.