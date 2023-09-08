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Трехкратный чемпион России по футболу завершил карьеру

Полузащитник «Торпедо» Рязанцев принял решение завершить карьеру

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футболист московского «Торпедо» Александр Рязанцев объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», — сказал футболист.

Рязанцев – воспитанник академии «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 встречах черно-белых, в которых отметился голом и результативной передачей.

37-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Москву», екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин», петербургский «Зенит», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

С «Рубином» Рязанцев выиграл шесть трофеев, включая две победы в чемпионате России и одну в Кубке страны. Еще три трофея он завоевал с «Зенитом», став в составе сине-бело-голубых чемпионом России-2014/15.

В активе полузащитника пять матчей в футболке сборной России.

Ранее Legalbet сообщил, что футболисты «Торпедо» хотят встретиться с президентом клуба из-за тренерских решений.

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