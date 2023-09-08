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Агент объяснил, почему «Локомотиву» выгодно отдать Изидора «Зениту»

Агент Селюк заявил, что для «Локомотива» нормально отдать ненужного Изидора

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Павел Бедняков/РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает переход французского форварда Вильсона Изидора в петербургский «Зенит» хорошей сделкой для московского «Локомотива». Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Для «Локомотива» эта хорошая сделка. Не знаю, насколько для «Зенита». «Локомотиву», по-любому, надо избавляться от игроков, которые пришли с той группой Цорна. Поэтому, это нормально, они с этими футболистами полностью завязаны и остаются.

Понимаю, что руководство хочет сделать определенное очищение и уже покупают того, кого хочет. С этой точки зрения для «Локомотива» нормально получить деньги и отдать ненужного игрока», — сказал Селюк.

7 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Изидор перейдет в петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. По его информации, сине-бело-голубые заплатят за аренду нападающего €1,35 млн.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

Ранее в «Локомотиве» заявили о нежелании Изидора возвращаться в Россию.

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