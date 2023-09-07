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Тренер Канарейкин: иди в фигурное катание, если не выдерживаешь борьбу

Тренер Канарейкин: иди в фигурное катание, если не выдерживаешь силовую борьбу

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что ему хочется, чтобы хоккей оставался жестким и мужским видом спорта, передает Legalbet.

«Есть хоккеисты, на которых проводят хороший силовый прием в центре площадки, а он рассыпается на льду. Что делать в таком случае? Менять секцию и идти в фигурное катание», — сказал Канарейкин.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовал 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Клуб из столицы Татарстана победил со счетом 5:2.

4 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года.

ЦСКА должен был начать новый сезон регулярного чемпионата КХЛ без Федотова, однако голкипер вышел на лед в матче «Ак Барса».

Ранее Владимир Плющев объяснил, почему хоккей в России не интересен людям.

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Хоккей. КХЛ
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