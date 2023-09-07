Назван список футболистов сборной России, которые проведут тренировку на плавучем доке

Стал известен состав сборной России по футболу, который отправится на открытую тренировку на плавучем доке в Белокаменке (Мурманская область). Занятие пройдет 7 сентября.

Футболисты: Илья Помазун, Михаил Кержаков, Матвей Сафонов, Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Максим Глушенков, Данил Глебов, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Николай Комличенко, Артем Карпукас, Илья Лантратов, Руслан Литвинов, Антон Миранчук, Артем Макарчук, Иван Обляков, Максим Мухин, Александр Солдатенков, Александр Соболев, Федор Чалов, Александр Юшин.

Штаб: Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Рунис Бурханов, Сергей Семакин, Константин Моденов, Сергей Григорьев, Виталий Кафанов, Дмитрий Кириллов.

Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12-го числа российские футболисты проведут матч против сборной Катара.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Белокаменке медийная команда 2DROTS одержала победу в Кубке России.