Экс-футболист «Реала»: настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии, высказался о своем будущем.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво. Навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», — сказал Азар.

3 июня стало известно, что бельгиец расторг контракт с мадридским клубом по взаимному согласию сторон. Соглашение игрока со «сливочными» было рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. 32-летний полузащитник выступал за «Реал» с сезона-2019/2020.

Также он известен по игре за французский «Лилль» и английский «Челси». В футболке национальной команды хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

Ранее легенда «Реала» официально перешел в «Севилью».