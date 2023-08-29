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Медведева призвала прекратить панику по поводу пропажи фигуристки Горбачевой

Евгения Медведева призвала прекратить панику по поводу пропажи фигуристки Горбачевой

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале сделала репост видео, на котором пропавшая фигуристка Алина Горбачева посетила одно из кафе на Волоколамском шоссе, после чего отправилась в неизвестном направлении.

«Отмена паники», — прокомментировала видео Медведева.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Сообщалось, что полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее сообщалось, что отец Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери.

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