Всемирная федерация бадминтона допустила российских спортсменов к соревнованиям

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе с 27 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба BWF.

«Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», — заявил глава BWF Поуль-Эрик Хейер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом.