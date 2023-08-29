Источник: фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером

Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 28 августа спортсменка провела тренировку в «Чкалов Арене» на улице Летной. По информации источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 покинула арену. С собой у нее был планшет, телефон и рюкзак темно-синего цвета.

Фигуристка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

29 августа на Покровской набережной нашли вещи, принадлежавшие Горбачевой. Местонахождение самой фигуристки пока неизвестно.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером Алины является Софья Федченко.

Ранее российская фигуристка рассказала, как решилась на плавание с акулами.