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Вещи пропавшей фигуристки нашли

Вещи пропавшей фигуристки Горбачевой нашли на пляже на Покровской набережной

Вещи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, о пропаже которой стало известно 29 августа, обнаружили на Покровской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Вещи юной фигуриcтки обнаружили только что на пляже на Покровcкой набережной. Cамой Алины рядом нет», — говоритcя в cообщении.

29 августа мать спортсменки сообщила о том, что ее дочь пропала. «По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, еcть только запиcи c камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Cейчаc приехал кинолог c cобакой, будут иcкать. Но уже прошло много времени», — сказала мать Алины.

28 августа Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали фигуристку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером фигуристки является Софья Федченко.

Ранее российская фигуристка рассказала об обращении своего тренера к шаманам.

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