Бывший футболист «Барселоны» заявил, что Абаскаль возомнил себя Пикассо

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что частые изменения игровых сочетаний у московского «Спартака» мешают команде добиваться результата. Его слова передает «Матч ТВ».

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс — не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит», — заявил Корнеев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал Абаскаля за жалобы на календарь.