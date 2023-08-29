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Глава «Самбо‑70» Лайшев ответил на вопрос о патриотичности Тутберидзе

Глава «Самбо‑70» Лайшев заявил, что планы Тутберидзе связаны только с Россией

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев заявил, что у тренера Этери Тутберидзе все планы связаны только с работой в России, она не намерена выезжать. Его слова передает «Татар-информ».

«Ничего подобного нет. Она очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. И я это точно абсолютно знаю.

Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет. И это прекрасно видно по ее действиям. И по той школе, что ей предоставили в распоряжение», — сказал Лайшев.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

По ходу прошлого сезона Тутбердзе выезжала в США. Там она помогала с карьерой своей дочери Диане Дэвис, которая выступает в танцах на льду.

Ранее российский футбольный тренер заявил, что хочет попасть на тренировку к Тутберидзе.

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