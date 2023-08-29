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Экс-игрок «Ромы» оценил трансфер Азмуна в команду

Экс-игрок «Ромы» Гуренко считает, что Азмун может заиграть в клубе

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Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко рассказал, от чего будет зависеть успех в клубе перешедшего из «Байера» нападающего Сердара Азмуна. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я считаю, что у Азмуна есть хорошие качества. Я говорю про атлетизм, скоростные данные, он хорошо ведет борьбу. У него есть все варианты, чтобы заиграть в «Роме». Важно, в каком состоянии он сейчас находится, доверие партнеров, и как он впишется в структуру тренера», — сказал Гуренко.

После двух туров стартовавшего чемпионата Италии «Рома» располагается на 13-м месте. Подопечные Жозе Моуриньо сыграли вничью с «Салернитаной» и проиграли «Вероне».

26 августа «Рома» объявила о годовой аренде Азмуна из «Байера». Контракт иранского футболиста с немецким клубом действует до 2027 года. Всего в прошлом сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Ранее переводчик Азмуна объяснил, почему он не вернулся в «Зенит» летом.

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Футбол. Чемпионат Италии
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