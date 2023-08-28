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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Иттифак»

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак» в матче саудовской лиги

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ФК «Зенит»

На стадионе «Принс Фэсал Бин Фад» в Рияде завершился матч четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком». Встреча закончилась победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:0.

На 24-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий Малком, который перешел в саудовский клуб из петербургского «Зенита». На 41-й минуте полузащитник Салем аль-Давсари забил второй мяч «Аль-Хиляля» и установил окончательный счет.

Таким образом, «Аль-Хиляль» поднялся на второе место в турнирной таблице саудовского чемпионата, имея в активе 10 очков. «Аль-Иттифак», который возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, располагается на пятой позиции, набрав семь баллов. Лидером чемпионата является «Аль-Иттихад», заработавший 12 очков.

Напомним, что недавно бразильский нападающий Неймар перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль», но так и не сыграл за новую команду из-за повреждения.

Ранее активная группа болельщиков парижского «ПСЖ» на матче против «Ланса» вывесила баннер, посвященный уходу из команды Неймара.

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