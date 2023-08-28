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Сербский футболист рассказал, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем

Защитник «Ахмата» Богосавац заявил, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Защитник футбольного клуба «Ахмат» Мирослав Богосавац рассказал о схожести Грозного с Дубаем. Слова игрока передает Sport24.

«Грозный реально как Дубай! Когда отправлял друзьям фотки, они спрашивали: «Мирослав, ты что, в Дубае? Как Криштиану?». Отвечал: «Нет, брат, я в Грозном!» Они даже не понимали, что я в Чечне, ха‑ха!» — сказал Богосавац.

Богосавац перешел в «Ахмат» в 2020 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в трех матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет €3,5 млн. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее экс-футболист Максим Деменко назвал единственный плюс в игре «Спартака» в матче с «Ахматом».

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