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«Зенит» заключил меморандум о сотрудничестве с «Аль-Иттихадом»

«Зенит» заключил меморандум о сотрудничестве с египетским «Аль-Иттихадом»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» заключил меморандум о сотрудничестве с египетским «Аль-Иттихадом». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Этот документ предусматривает взаимодействие одного из старейших футбольных клубов Египта и действующего чемпиона России в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны договорились 8 сентября провести контрольный матч с участием молодежных команд. Встреча состоится в Александрии.

«Зенит» после шести проведенных матчей располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков. Коллектив Сергея Семака выиграл пять последних розыгрышей чемпионата страны.

В следующем матче «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по 10 миллионов рублей за победу над «Спартаком».

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