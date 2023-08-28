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Испанский тренер «Оренбурга» рассказал, испытывает ли давление из-за работы в России

Тренер Деограсия заявил, что в Испании бурно отреагировали на его назначение в «Оренбург»

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ФК «Оренбург»

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Давид Деограсия ответил на вопрос, не испытывает ли он давления из Испании из-за работы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Как в Испании отреагировали на мое назначение? Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.

Испытываю ли давление из-за политики? Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне», — сказал Деограсия.

22 августа «Оренбург» отправил в отставку главного тренера Иржи Ярошика. После шести туров «Оренбург» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав два очка. В последнем матче команда сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1). 29 августа «Оренбург» в рамках Пути РПЛ Кубка России сыграет с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Ранее бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков объяснил, почему Ярошика уволили из «Оренбурга».

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