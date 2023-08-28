В «Ман Сити» рассказали о состоянии перенесшего операцию Гвардиолы

Хуанма Лильо, временно замещающий на тренерском мостике «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, рассказал о состоянии наставника команды, который перенес операцию на спине.

«Мы в постоянном контакте. Самое главное — это его здоровье. Он сообщил, что его операция прошла успешно, а восстановление займет какое-то время. Он хорошо себя чувствует», — сказал Лильо на пресс-конференции.

В середине августа наставник английской команды отправился в Барселону, где был прооперирован. Он продолжит свое восстановление в столице Каталонии. В клубе сообщили, что Гвардиола решился на операцию из-за болей в спине, беспокоивших его в последнее время.

Ожидается, что Гвардиола вернется к своим обязанностям после сентябрьской международной паузы. В ближайших матчах руководить «Манчестер Сити» будет Хуанма Лильо.

В первых трех турах нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сити» одержал три победы — над «Бернли», «Ньюкаслом» и «Шеффилд Юнайтед». 2 сентября чемпионы прошлого сезона примут на своем стадионе «Фулхэм».

Ранее Гарри Кейн пообещал, что возьмет пример с Месси и Роналду.