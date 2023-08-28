Экс-футболист «Зенита» сравнил победы с кетчупом

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов оценил шестую подряд ничью своей команды в Первой лиге.

«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера — болельщиков нужно только поблагодарить. Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп — давишь, давишь, а потом как пойдет», — сказал Зырянов на послематчевой пресс-конференции.

Зырянов возглавил «Черноморец» в октябре 2022 года. За это время ему удалось вывести команду из Второй лиги в Первую. Будучи игроком Зырянов выступал за «Амкар», «Торпедо» и «Зенит», за каждый из которых провел более 150 матчей. С 2006 по 2012 год полузащитник защищал цвета сборной России.

После семи туров в текущем сезоне Первой лиги «Черноморец» девять очков, одержав одну победу (над «Арсеналом») и шесть раз сыграв вничью. Следующий матч футболисты из Новороссийска проведут 3 сентября против «Акрона».

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