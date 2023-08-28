Россияне возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги.

Возглавил рейтинг вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На второй строчке расположился Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», на третьей — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Также в топ-10 вошли Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»), Джейк Эттингер («Даллас Старз»), Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».

Ранее российский хоккеист вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.