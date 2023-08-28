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Обвиненная в предательстве чемпионка России выложила неприличное фото

Сменившая гражданство пловчиха Сподаренко ответила на обвинения в предательстве

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская пловчиха Софья Сподаренко, которая в августе сменила спортивное гражданство на казахстанское, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на обвинения в предательстве.

Спортсменка опубликовала скриншоты с негативными комментариями в свой адрес и в ответ выложила неприличное фото.

«Для хейтеров у меня есть something better to kiss [кое-что получше для поцелуя — перевод с англ.]. Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: «Какой хейт?» Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна», — написала Сподаренко.

25-летняя Сподаренко — уроженка казахстанского города Усть-Каменогорска. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

14 июля президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о решении Международной федерации плавания (World Aquatics) не отстранять ВФП, несмотря на требования Украины.

Ранее экс-чемпионка UFC выложила фото в купальнике.

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