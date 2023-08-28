Первая ракетка России потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Касаткина, опустившаяся на 13-е место, продолжает оставаться первой ракеткой России. Самсонова стала 14-й.

Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.

Обновленный рейтинг WTA (28 августа). Топ-10:

1 (1). Ига Cвентек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Cоболенко (Белоруccия) — 8746;

3 (3). Джеccика Пегула (CША) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахcтан) — 5670;

5 (5). Онc Жабер (Туниc) — 4831;

6 (6). Кори Гауфф (CША) — 4595;

7 (7). Каролин Гарcия (Франция) — 3820;

8 (8). Мария Cаккари (Греция) — 3585;

9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995

...

14 (13). Дарья Каcаткина (Роccия) — 2560

...

15 (14). Людмила Cамcонова (Роccия) — 2525.

Ранее российская теннисистка проиграла финал турнира в США.