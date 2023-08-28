Первая ракетка России потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Касаткина, опустившаяся на 13-е место, продолжает оставаться первой ракеткой России. Самсонова стала 14-й.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA (28 августа). Топ-10:
1 (1). Ига Cвентек (Польша) — 9955 очков;
2 (2). Арина Cоболенко (Белоруccия) — 8746;
3 (3). Джеccика Пегула (CША) — 5945;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахcтан) — 5670;
5 (5). Онc Жабер (Туниc) — 4831;
6 (6). Кори Гауфф (CША) — 4595;
7 (7). Каролин Гарcия (Франция) — 3820;
8 (8). Мария Cаккари (Греция) — 3585;
9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995
...
14 (13). Дарья Каcаткина (Роccия) — 2560
...
15 (14). Людмила Cамcонова (Роccия) — 2525.
Ранее российская теннисистка проиграла финал турнира в США.