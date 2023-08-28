Экс-тренер «Локомотива»: только Зарема может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова могла бы сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых. Слова специалиста передает Legalbet.

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может! Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются ее мнением. Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», — сказал Овчинников.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России назвал проблему «Спартака».