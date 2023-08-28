Аршавин об экс-наставнике сборной России: о таком тренере мечтает любой игрок

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин на футбольном фестивале в Мурманской области рассказал о тренерах, под руководством которых играл. Его слова передает «РБ Спорт».

«Венгер — это тренер-профессор. Возможно, я попал к нему не в самые лучшие свои годы в карьере. Но, безусловно, Венгер хороший тренер.

О таком тренере, как Гус Хиддинк, мечтает любой игрок. Никакого пресса, а наслаждение от того, что находишься у него в команде. Может быть, такое впечатление у меня и от того, что мы достигли с ним такого высокого результата.

Петржела? Не самый плохой вариант. Мой первый тренер после советских. Тоже много свободы, Петржела любил своих футболистов, верил в них. У него был интересный тренировочный процесс. К Власте те, кто тренировался у него, положительно относятся», — заявил экс-футболист.

На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В качестве игрока он выступал за петербургский клуб с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год.

Вместе с командой форвард выиграл три чемпионских титула в России, стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, выиграл Кубок Российской премьер-лиги, а также Суперкубок России.

Помимо сине-бело-голубых он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и «казахстанский «Кайрат». В футболке сборной России он провел 75 игр, в которых забил 17 мячей. На чемпионате Европы — 2008 национальная команда под руководством Гуса Хиддинка выиграла бронзовые медали.

Ранее Аршавин высказался о моральных ценностях.