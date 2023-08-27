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Зарема обратилась к руководству «Спартака» по поводу развития игроков

Зарема заявила, что руководство «Спартака» не занимается Мелешиным и Масловым

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что игроки красно-белых Павел Маслов и Павел Мелешин должны получать больше игровой практики. Ее слова передает Metaratings.

«Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной? Если в Спартаке к ним равнодушны, то куда смотрят агенты?

Павел Маслов не попадает в заявку «Спартака» три матча подряд, Павел Мелешин сыграл за «Спартак» в первом туре против «Оренбурга» и в матче FONBET Кубка России против «Пари НН», в котором отметился голом», — сказала Салихова.

Мелешин провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 77 минут в матче против «Оренбурга». Маслов не появлялся на поле.

После шести туров РПЛ «Спартак», набрав 10 очков, делит шестое место с ЦСКА. Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 29 августа в Кубке России против «Динамо». После двух туров красно-белые являются единоличными лидерами группы, опережая не только команду Марцела Лички, но и «Краснодар» с «Пари НН».

Ранее сообщалось, что легионеру из РПЛ выбили зуб во время матча.

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