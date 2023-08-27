Ветеран «Спартака» объяснил проблемы команды неопытностью Абаскаля

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, с чем связаны проблемы красно-белых, и заявил, что главный тренер клуба Гильермо Абаскаль в силу своей неопытности пока не может понять, какую игру нужно ставить команде.

«Прежде всего [на старте] календарь был удачный. Надо было постараться еще один матч выиграть в Екатеринбурге. Но, по сути дела, игры поставленной, чтобы побеждать команды, которые уже в хорошем состоянии, нет. «Зениту» проиграли. «Ахмат» в хорошем состоянии, они победили до этого, и они могли и выиграть [у «Спартака»]. Ничья — это неплохой результат для красно-белых, потому что у грозненцев было момента три стопроцентных, москвичи могли проиграть и третью игру. Нет поставленной игры, разбалансированы все линии, тренер никак не определится с костяком команды, очень большая текучесть игроков — вот это проблема.

Да, тренерская тактика Абаскаля — это проблема. Тренер никак не сориентируется, никак не найдет, какую игру ставить. Молодой специалист, он ищет, сам еще не знает своего кредо, почерка. Он ищет, не знает, что. У него хороший подбор игроков, 20 с лишним человек, и они все хорошего уровня. Абаскаль с такой командой никогда не работал, он еще сам молодой — 34 года. Он работал в чемпионате, где совсем другой уровень игры, поэтому ему сложно разобраться, он учится этому делу, набирается опыта. Поэтому есть проблемы», — заявил Гладилин.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на шестом месте в турнирной таблице.

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