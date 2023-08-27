Ветеран «Спартака» сравнил Карраскаля с Норманном, сбежавшим из России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» оценил переход колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из московского ЦСКА в столичное «Динамо» и вспомнил пример норвежского хавбека Матиаса Норманна, который не сумел закрепиться ни в одной из российских команд.

«Тренер принимает такое решение, он знает этого футболиста, видит, как его использовать. Если он будет в полном порядке... Играть Карраскаль умеет, если вернет себя в хорошие кондиции, то поможет команде. Может ли Карраскаль снова оказаться в статусе запасного? Все может быть. Есть пример [Матиаса] Норманна, он сменил несколько команд, но у него не срослось ни в одной. Так что это допустимо, и гарантий стопроцентных нет», — заявил Гладилин.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды. После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Ранее уход Карраскаля в «Динамо» назвали сумасшедшей сделкой для ЦСКА.