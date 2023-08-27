Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» сравнил Карраскаля с Норманном, сбежавшим из России

Тренер Гладилин: если Карраскаль вернет хорошие кондиции, то поможет «Динамо»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» оценил переход колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из московского ЦСКА в столичное «Динамо» и вспомнил пример норвежского хавбека Матиаса Норманна, который не сумел закрепиться ни в одной из российских команд.

«Тренер принимает такое решение, он знает этого футболиста, видит, как его использовать. Если он будет в полном порядке... Играть Карраскаль умеет, если вернет себя в хорошие кондиции, то поможет команде. Может ли Карраскаль снова оказаться в статусе запасного? Все может быть. Есть пример [Матиаса] Норманна, он сменил несколько команд, но у него не срослось ни в одной. Так что это допустимо, и гарантий стопроцентных нет», — заявил Гладилин.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды. После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Ранее уход Карраскаля в «Динамо» назвали сумасшедшей сделкой для ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях