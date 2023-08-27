Трехкратный чемпион РПЛ Смольников завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Игорь Смольников объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Его слова передает «Матч ТВ».

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал», — заявил Смольников.

Ранее Смольников выступал за «Торпедо», «Динамо», «Ростов», «Урал», тульский «Арсенал», «Краснодар» и «Зенит». Он трижды становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Кубок страны. В 2018 году Смольников принял участие на домашнем чемпионате мира. В составе национальной команды он сыграл 30 игр.

Ранее сообщалось, что шведский теннисист завершил карьеру после дисквалификации за употребление допинга.