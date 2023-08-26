Кожевников заявил, что по поводу слов президента IIHF лучше сходить в дурдом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал неадекватными слова главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Высказывание Кожевникова передает РИА Новости.

«Надо у Тардифа cпроcить, кого cобcтвенно запугивает ЦCКА? Клуб дал юридичеcкую оценку, КХЛ зарегиcтрировала переход, значит, вcе в порядке. Будем надеятьcя, что Иван будет играть за cтоличный клуб в новом cезоне.

Не знаю, что в голове у этого Тардифа. Это лучше в дурдом сходить за ответом. Кто ему там в уши поет — чехи, финны, американцы? Может, Доминик Гашек? «Палата номер шесть», иначе и не скажешь», — заявил Кожевников.

26 августа Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле вратаря Федотова.

14 августа IIHF отказала армейскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратаря дисквалифицировали на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на год.

Позднее армейцы подали в Международную федерацию хоккея апелляцию, а главный тренер команды Сергей Федоров сообщил о намерении заявить Ивана Федотова на матч регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса», который пройдет 1 сентября в Москве.

25 августа президент ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции заявил, что не знает, кто такой Люк Тардиф, и что не интересуется мнением IIHF.

Ранее Тардиф пригрозил ЦСКА новым наказанием.