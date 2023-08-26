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«Зенит» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

«Зенит» и «Урал» опубликовали составы на матч шестого тура чемпионата России

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» опубликовали стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Юшин, Егорыев, Шеттине.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Главный судья поединка — Артем Чистяков. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» за пять туров национального первенства одержал три победы, единожды уступил и один раз сыграл вничью. Перед шестым туром команда идет на четвертом месте РПЛ, набрав десять очков и уступая московскому «Динамо» с таким же количеством баллов по дополнительным показателям. Командой руководит Сергей Семак.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко еще ни разу в сезоне РПЛ не проиграл: на счету екатеринбуржцев четыре победы и одна ничья. Команда набрала 13 баллов и идет на втором месте в турнирной таблице.

Ранее игрок «Зенита» назвал самого принципиального соперника в РПЛ.

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