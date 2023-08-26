Дочь экс-вратаря «Зенита» выложила видео с полуголой попой

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, в своих социальных сетях продемонстрировала свою пятую точку в купальнике.

Ксения Малафеева – дочь футболиста Вячеслава Малафеева от брака с Мариной Безбородовой. У нее есть также брат Максим. Вячеслав Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой. В 2014 году она официально стала матерью Ксении и Максима. В 2013 году у Екатерины и Вячеслава родился сын Алекс.

В 2020 году СМИ писали о том, что Ксению Малафееву поймали за продажей наркотиков. В 2021 году девушка легла в реабилитационный центр. Дочь Вячеслава Малафеева призналась журналистам StarHit, что сейчас не общается с отцом. Она также не получает от него финансовой помощи. Сейчас девушка проживает в Дубае и делится со своими подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Как утверждает девушка, родителям не нравится, как она позиционирует себя в своем аккаунте.

Ранее российская пловчиха показала загорелое тело в открытом купальнике.