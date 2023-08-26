Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь экс-вратаря «Зенита» выложила видео с полуголой попой

Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева показала фигуру в купальнике

close
100%
___malyshkaaaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, в своих социальных сетях продемонстрировала свою пятую точку в купальнике.

Ксения Малафеева – дочь футболиста Вячеслава Малафеева от брака с Мариной Безбородовой. У нее есть также брат Максим. Вячеслав Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой. В 2014 году она официально стала матерью Ксении и Максима. В 2013 году у Екатерины и Вячеслава родился сын Алекс.

В 2020 году СМИ писали о том, что Ксению Малафееву поймали за продажей наркотиков. В 2021 году девушка легла в реабилитационный центр. Дочь Вячеслава Малафеева призналась журналистам StarHit, что сейчас не общается с отцом. Она также не получает от него финансовой помощи. Сейчас девушка проживает в Дубае и делится со своими подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Как утверждает девушка, родителям не нравится, как она позиционирует себя в своем аккаунте.

Ранее российская пловчиха показала загорелое тело в открытом купальнике.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях