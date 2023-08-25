Мостовой заявил, что обучение на тренера дается ему тяжело

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренера. Его слова передает Eurostavka.

«Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась. Ничего нового я не увидел и не увижу. Все, чем занимался свою жизнь, видел и слышал. Но это программа. Приходится сидеть и слушать. Сказали, что обучение будет длиться от 12 до 14 месяцев», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой заявил, что в Испании про него знает каждый человек.