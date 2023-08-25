Президент ЦСКА Есмантович о рисках от главы IIHF Тардифа: я даже не знаю, кто это

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя намерение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте вратаря Ивана Федотова, заявил, что не знает главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Его слова передает РИА Новости.

«Риски от IIHF? От кого? От Люка Тардифа? Я даже не знаю, кто это. Альтернативных вариантов с подписанием другого голкипера я даже не рассматриваю», — сказал Есмантович.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ — ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее Есмантович сообщил, что Федотов будет играть с начала сезона.