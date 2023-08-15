Быков раскритиковал IIHF за решение дисквалифицировать вратаря Федотова

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал решение Международная федерация хоккея (IIHF) запретить ЦСКА осуществлять международные трансферы и дисквалифицировать голкипера Ивана Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Любая организация должна защищать интересы спортсменов. Есть определенные правила и законы, по которым должен существовать спорт, в том числе и хоккей. Вся дискуссия по делу Федотова перешла в юридическую сферу. Нужно думать об игроке, а не о том, кто кого юридически обыграет.

Вся эта ситуация может превратиться в снежный ком. Каждый будет искать возможности, чтобы унизить другого. А функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста. Какая бы не была ситуация, нужно думать о спортсмене», — сказал Быков.

14 августа Международная федерация хоккея наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

Вратарь подписал прошлым летом с «Филадельфией» однолетний контракт, однако не смог улететь в США, вместо этого отправившись по призыву в ряды Вооруженных сил РФ. Отслужив год, хоккеист подписал соглашение с ЦСКА, за который выступал до того.

При этом Национальная хоккейная лига объявила, что контракт игрока с «Флайерз» был заморожен на год, потому остается действующим. IIHF в своем решении встала на сторону североамериканцев.

Ранее юрист рассказала, может ли НХЛ потребовать приезда Федотова в «Филадельфию».