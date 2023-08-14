Экс-тренер ЦСКА допустил новую драку в матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что судья должен держать все в руках во время матча «Спартака» и «Зенита» в следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт день за днем».

«Большое количество пенальти в первых турах связано и с возросшим уровнем жесткости в игре защитников, и с уровнем арбитров. Если в одних ситуациях фиксируется игра рукой, в других нет…

Судья должен держать все в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то все может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», — сказал Тарханов.

В 2022 году кубковый матч между этими командами завершился ничьей 0:0 и массовой дракой игроков и представителей команд. После этого шесть игроков (по три в каждой), получили длительные дисквалификации на матчи Кубка России.

20 августа «Спартак» примет «Зенит» в Москве. Перед очной встречей команды занимают четвертое и шестое место соответственно. Единоличным лидером является «Краснодар».

Ранее ветеран ЦСКА назвал ужасной оборону «Спартака».