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Колосков о словах Фонсеки: сколько в мире таких полоумных людей?

Колосков назвал чушью слова Фонсеки о запрете продажи игроков в клубы РПЛ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что не нужно обращать внимание на слова тренера Паулу Фонсеки, который призвал португальские клубы не продавать своих игроков в Россию из-за событий на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», — сказал Колосков.

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты. Поправка от 22 мая 2023 года разрешает им продлить приостановку до 30 июня 2024 года. Однако, это касается лишь тех иностранцев, кто ранее воспользовался данным правом до 7 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 августа в Москве пройдет Международный футбольный турнир UTLC Cup.

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