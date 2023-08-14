Колосков о словах Фонсеки: сколько в мире таких полоумных людей?

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что не нужно обращать внимание на слова тренера Паулу Фонсеки, который призвал португальские клубы не продавать своих игроков в Россию из-за событий на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», — сказал Колосков.

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты. Поправка от 22 мая 2023 года разрешает им продлить приостановку до 30 июня 2024 года. Однако, это касается лишь тех иностранцев, кто ранее воспользовался данным правом до 7 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 августа в Москве пройдет Международный футбольный турнир UTLC Cup.