Ветеран ЦСКА назвал ужасной оборону «Спартака»

Экс-защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что московскому «Спартаку» необходимо прибавить в игре в защитной линии, чтобы добиваться положительного результата в дальнейших играх.

«Всегда можно надеяться на что-то впереди, но оборона — это самое главное. «Спартак», например, много забивает, но и очень много пропускает, безобразная у них оборона, просто ужасная. Так нельзя играть.

Ну, можно пропустить один мяч, но тогда давайте забивайте два. Или забить один, но тогда не пропускать», — заявил Пономарев.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.

В ближайшем матче спартаковцы на своем поле примут петербургский «Зенит». Игра начнется в 19:30 20 августа на стадионе «Открытие банк Арена».

Ранее Владимир Пономарев заявил, что Арсен Захарян поторопился с отъездом в Европу.