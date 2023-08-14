Призер Игр Энберт: Косторная может стать прекрасной парницей уже в этом сезоне

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» высоко оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.

«Я вижу у Косторной перспективы, потому что сам прошел через подобную ситуацию, когда встал в пару с Катариной Гербольдт — одиночницей, которой было 20 лет и она уже являлась мастером спорта международного класса в одиночном катании. Мы с ней в первый же совместный сезон выступили на чемпионате Европы и заняли там четвертое место вслед за Аленой Савченко и Робином Шолковы. Так что все возможно», — сказал Энберт.

Призер Олимпиады отметил, что взрослый фигурист, который состоялся в одиночном катании, способен быстро освоить парные элементы и начать конкурировать на высоком уровне.

«И Алена действительно как будто бы нашла для себя мотивацию и тот вид фигурного катания, который ей интересен. Косторная — невероятно опытная фигуристка, которая действительно прекрасно катается, она была прекрасной одиночницей, и у нее есть перспективы стать прекрасной парницей уже в этом сезоне», — сказал Энберт.

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Ей принадлежали мировые рекорды по баллам за короткую программу (85,45) и по сумме баллов (247,59).

Во время карьеры одиночницы Косторная исполняла один элемент ультра-си — тройной аксель. В январе 2023 года фигуристка решила перейти в парное катание, где выступает совместно с Георгием Куницей.

Ранее фигуристы Косторная и Куница сыграли свадьбу.