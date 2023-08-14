Юрист рассказала, где можно оспорить решение о дисквалификации хоккеиста Федотова

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru», что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации голкипера Ивана Федотова на четыре месяца и запрете ЦСКА на международные трансферы сроком на один год может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«В пресс-релизе IIHF не написано об инстанциях, но, я так понимаю, решение принимал дисциплинарный орган федерации, и его решения обжалуются в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). CAS – это арбитраж, как в российской системе третейский суд. А государственные суды не пересматривают решения третейских судов по существу. Только по процессуальным вопросам. Иначе подорвется вся система этих судов. Верховный суд Швейцарии может пересмотреть решение CAS, но только по процессуальным вопросам», — отметила Анцелиович.

Национальная хоккейная лига объявила, что однолетний контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» был заморожен, так как игрока прошлым летом забрали на срочную службу в Вооруженные силы РФ. После ее окончания вратарь подписал двухлетнее соглашение со своим прежним клубом, ЦСКА.

Ранее в ЦСКА одним словом описали решение IIHF по голкиперу ЦСКА Федотову.