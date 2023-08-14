Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказала, где можно оспорить решение о дисквалификации хоккеиста Федотова

Юрист Анцелиович: дисквалификацию хоккеиста Федотова можно оспорить в CAS

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru», что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации голкипера Ивана Федотова на четыре месяца и запрете ЦСКА на международные трансферы сроком на один год может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«В пресс-релизе IIHF не написано об инстанциях, но, я так понимаю, решение принимал дисциплинарный орган федерации, и его решения обжалуются в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). CAS – это арбитраж, как в российской системе третейский суд. А государственные суды не пересматривают решения третейских судов по существу. Только по процессуальным вопросам. Иначе подорвется вся система этих судов. Верховный суд Швейцарии может пересмотреть решение CAS, но только по процессуальным вопросам», — отметила Анцелиович.

Национальная хоккейная лига объявила, что однолетний контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» был заморожен, так как игрока прошлым летом забрали на срочную службу в Вооруженные силы РФ. После ее окончания вратарь подписал двухлетнее соглашение со своим прежним клубом, ЦСКА.

Ранее в ЦСКА одним словом описали решение IIHF по голкиперу ЦСКА Федотову.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях