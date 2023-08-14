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Алдонин оценил предстоящий турнир в Москве с участием «Фенербахче» и «Црвены Звезды»

Алдонин о турнире UTLC CUP: гораздо приятнее соперничать с лучшими из лучших

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ТАСС

14 августа состоялась пресс-конференция международного турнира по футболу UTLC CUP — 2023. Об этом сообщают организаторы турнира. В ней приняли участие футболист «Локомотива» Вадим Раков, руководитель спортивного бренда Jogel Александр Сидоров и экс-футболист сборной России Евгений Алдонин.

«Как же приятно видеть как молодые звезды из Евразии настраиваются на турнир, мы очень рады, что удалось снова собрать такой великолепный состав участников. Быть причастными к проведению международного турнира такого уровня — большая честь для нашей компании», — заявил генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

«Каждый день вы трудитесь и улучшаете себя, вся ваша карьера начинается с этого возраста. Соперничать с лучшими из лучших — это гораздо приятнее, ответственней и важнее для совершенствования своих навыков», — отметил Алдонин.

UTLC CUP — 2023 пройдет в Москве с 15 по 19 августа. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, «Фатих Карамгюмрюк» и «Црвена Звезда» (группа А), «Локомотив», «Зенит», «Фенербахче» и «Астана» (группа В).

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