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Призер Олимпиады: Туктамышева может стать лидером сборной России в новом сезоне

Фигурист Энберт: Туктамышева может стать лидером сборной России

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что Елизавета Туктамышева способна стать лучшей фигуристкой России в сезоне-2023/24.

«Туктамышева каждый год может стать лидером сборной страны, и этот сезон не исключение. Лиза владеет многооборотными прыжками, насколько я видел в соцсетях, — четверным тулупом и тройным акселем. Она прекрасно владеет коньком, отлично катается, у нее всегда интересные программы, всегда свой особый стиль. Так что почему нет? Лиза — прекрасная спортсменка, и она каждый год конкурентна на 100%», — сказал Энберт.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также обладательницей серебра мирового первенства — 2021, где она уступила только будущей олимпийской чемпионке — Анне Щербаковой.

Известный хореограф-постановщик Илья Авербух в интервью Sport24 сообщил, что будет ставить Туктамышевой новую короткую программу на сезон-2023/24.

Ранее Тарасова отказалась верить, что Туктамышева фотографировалась голой.

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