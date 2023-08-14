Пловчиха Софья Сподаренко в видеообращении, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. С радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен.

Это было непроcтое решение, это оcознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня. Хочетcя поблагодарить Вcероccийcкую федерацию плавания. Это cиcтема, в которой я выроcла и показала выcокие результаты», — cказала cпортcменка.

25-летняя Сподаренко — уроженка казахстанского города Усть-Каменогорска. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

14 июля президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о решении Международной федерации плавания (World Aquatics) не отстранять ВФП, несмотря на требования Украины.

Ранее на Украине выразили готовность участвовать в Играх-2024 при допуске россиян.