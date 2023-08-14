Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вратарь женской сборной России назвала самых красивых хоккеистов КХЛ и НХЛ

Вратарь Пругова назвала Яковлева самым красивым в КХЛ, а Варламова — в НХЛ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вратарь «Агидели» и женской сборной России по хоккею Анна Пругова рассказала, кого из действующих хоккеистов считает самыми красивыми в Континентальной и Национальной хоккейных лигах (КХЛ, НХЛ). Ее слова передает Legalbet.

«Вопрос со звездочкой (смеется). По игровым качествам мне легче игроков назвать, чем по внешним. В КХЛ самый красивый — защитник «Металлурга» Егор Яковлев. В НХЛ — Семен Варламов из «Айлендерс», — сказала Пругова.

В минувшем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Пругова стала обладателем приза «Лучшая хоккеистка». Также она вместе с «Агиделией» завоевала Кубок ЖХЛ.

Егор Яковлев является капитаном магнитогорского «Металлурга», с которым у него подписан контракт на ближайшие два года.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее на протяжении семи сезонов он был игроком «Колорадо Эвеланш».

Ранее чешский хоккеист получил российский паспорт.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях