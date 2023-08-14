Вратарь женской сборной России назвала самых красивых хоккеистов КХЛ и НХЛ

Вратарь «Агидели» и женской сборной России по хоккею Анна Пругова рассказала, кого из действующих хоккеистов считает самыми красивыми в Континентальной и Национальной хоккейных лигах (КХЛ, НХЛ). Ее слова передает Legalbet.

«Вопрос со звездочкой (смеется). По игровым качествам мне легче игроков назвать, чем по внешним. В КХЛ самый красивый — защитник «Металлурга» Егор Яковлев. В НХЛ — Семен Варламов из «Айлендерс», — сказала Пругова.

В минувшем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Пругова стала обладателем приза «Лучшая хоккеистка». Также она вместе с «Агиделией» завоевала Кубок ЖХЛ.

Егор Яковлев является капитаном магнитогорского «Металлурга», с которым у него подписан контракт на ближайшие два года.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее на протяжении семи сезонов он был игроком «Колорадо Эвеланш».

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