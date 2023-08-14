Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван главный фаворит в борьбе за пост главного тренера сборной Италии по футболу

Журналист Скира назвал Спаллетти фаворитом на пост наставника сборной Италии

close
100%
Global Look Press

Экс-наставник петербургского «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По его информации, Итальянская федерация футбола (FIGC) отдает предпочтение Спаллетти. С ним могут подписать контракт до 2026 года, однако для перехода необходимо выплатить отступные его бывшему клубу «Наполи» в размере €3,2 млн. FIGC не хочет платить. 15 августа пройдут переговоры, на которых стороны попытаются найти решение.

13 августа пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини. Он возглавлял команду с 2018 по 2023 год, приведя ее к победе на чемпионате Европы — 2020. В решающем матче итальянцы обыграли в серии пенальти Англию.

Спаллетти в минувшем сезоне Серии А привел «Наполи» к чемпионству. После этого он покинул клуб из Неаполя и взял паузу в тренерской карьере.

Ранее издание «Аль-Рияд» сообщило, что бывший тренер «Зенита» может возглавить сборную Саудовской Аравии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях