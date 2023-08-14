Назван главный фаворит в борьбе за пост главного тренера сборной Италии по футболу

Экс-наставник петербургского «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По его информации, Итальянская федерация футбола (FIGC) отдает предпочтение Спаллетти. С ним могут подписать контракт до 2026 года, однако для перехода необходимо выплатить отступные его бывшему клубу «Наполи» в размере €3,2 млн. FIGC не хочет платить. 15 августа пройдут переговоры, на которых стороны попытаются найти решение.

13 августа пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини. Он возглавлял команду с 2018 по 2023 год, приведя ее к победе на чемпионате Европы — 2020. В решающем матче итальянцы обыграли в серии пенальти Англию.

Спаллетти в минувшем сезоне Серии А привел «Наполи» к чемпионству. После этого он покинул клуб из Неаполя и взял паузу в тренерской карьере.

Ранее издание «Аль-Рияд» сообщило, что бывший тренер «Зенита» может возглавить сборную Саудовской Аравии.