Овечкин объяснил, почему не уходит из «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он ни разу не сменил клуб. Слова хоккеиста приводит «Чемпионат.com».

«Когда ты понимаешь, как к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь всего этого не получить?» — заявил Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

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