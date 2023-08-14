«Зенит» выдал худший старт в РПЛ при Семаке

Петербургский «Зенит» выдал худший показатель по очкам в стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) с начала работы главного тренера Сергея Семака, возглавившего клуб в 2018 году.

За четыре первых тура чемпионата «Зенит» набрал семь очков, забив семь мячей. Петербургская команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара», одержавшего четыре победы в четырех играх, на пять очков.

В сезоне-2018/19 «Зенит» набрал 12 очков и забил восемь мячей в четырех первых турах, в сезоне-2019/20 было десять очков (семь голов), в сезоне-2020/21 – 12 очков (десять забитых мячей), в сезоне-2021/22 – 12 очков (13 голов), в прошлом сезоне – восемь очков и девять голов.

13 августа в четвертом туре РПЛ «Зенит» в домашнем поединке со счетом 2:0 обыграл воронежский «Факел». В следующем туре подопечные Семака сыграют с московским «Спартаком» на выезде.

За пять лет руководства Семака «Зенит» пять раз подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ). В прошлом сезоне клуб досрочно стал чемпионом, гарантировав трофей после 26-го тура.

Ранее судейство в матче «Зенит» — «Факел» назвали очень низкоквалифицированным.