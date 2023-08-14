Экс-игрок сборной России ответил, будет ли Захарян прогрессировать в Испании

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, который на клубном уровне выступал за «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», заявил, что испанский чемпионат подходит российскому полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Дальнейшее развитие событий зависит только от него. В испанском чемпионате он действительно будет прогрессировать. Там есть элитные команды, но в любом случае, «Реал Сосьедад» оказался очень добротной командой после прошлого сезона», — сказал Деменко.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский «Реал Сосьедад».

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее стало известно, когда Захарян улетит в расположение «Реал Сосьедада».