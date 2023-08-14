«Будет дальше на всех обижаться»: экс-игрок «Кубани» высказался о Дзюбе

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов заявил, что в весеннем отрезке сезона-2022/23 у российского нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы мотивации было больше, чем на старте нового сезона. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Дзюба и дальше будет на всех обижаться, прочее, десятое. Возраст и недостаток мастерства не позволят ему нормально играть и забивать. Откуда он найдет в себе мотивацию и силы, чтобы выходить и доказывать? Никому он доказывать не будет, а будет рассказывать, что все неправильно понимают и обижают его», — заявил Чугунов.

После матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

До этого Дзюба выступал за петербургский «Зенит», который покинул в статусе свободного агента после завершения сезона-2021/22. Без команды он находился несколько недель, после чего заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако закрепиться в составе не смог: в ноябре клуб и футболист расторгли рабочее соглашение.

Ранее Анзор Кавазашвили призвал оставить Дзюбу в покое.