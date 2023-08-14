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«Более серьезная потеря»: известный тренер сравнил уходы Малкома и Захаряна

Тренер Гаджиев заявил, что «Динамо» справится с потерей хавбека Захаряна

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Известный тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что уход российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» можно назвать потерей для клуба, однако в команде с этим справятся. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Сегодня команда победила без него. Понятное дело, что играли с дебютантом Премьер-лиги, но все равно «Балтика» непростая команда. Думаю, клуб справится с потерей Захаряна. Уход Малкома из «Зенита» — это куда более серьезная потеря, чем уход Захаряна из «Динамо», — заявил Гаджиев.

Малком в это летнее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский «Реал Сосьедад».

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее стало известно, когда Захарян улетит в расположение «Реал Сосьедада».

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